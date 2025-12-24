В Солнечногорске запустили рабочее движение на путепроводе на Обуховском шоссе
В Солнечногорске запустили рабочее движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на Обуховском шоссе. Основные капитальные работы завершены, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Капремонт вёлся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Мостовики завершили основной комплекс мероприятий в рамках капитального ремонта путепровода на Обуховском шоссе длиной около 90 метров. Сейчас на объекте продолжают подмостовые работы и благоустройство территории», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
На путепроводе заменили конструкции крайних опор, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, обновили переходные плиты, отремонтировали балки пролётного строения, установили новые деформационные швы, смонтировали барьерное и перильное ограждения, обустроили новые лестничные сходы.
Сооружение находится на участке у деревни Скородумки и СНТ Русь. Оно обеспечивает выезд на Ленинградское шоссе и транспортное сообщение для жителей малых населённых пунктов.
В период капремонта для комфорта более чем 10 000 автомобилистов на путепроводе организовали реверсивное движение.