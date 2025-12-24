В МФЦ Подмосковья начали проводить детские новогодние мероприятия
Новогодние активности для детей организуют в офисах «Мои документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
В частности, для ребят проводят мастер-классы по созданию ёлочных игрушек, декора и праздничных открыток.
«Дети также могут проявить свою креативность, приняв участие в конкурсах рисунков», — отмечается в сообщении.Кроме того, в некоторых МФЦ установили тематическое фотозоны.
Полный список офисов, в которых состоятся мастер-классы, а также даты и время их проведения, разместили на сайте Центра компетенций госуправления Московской области.
Ранее сообщалось, что в парке «Пехорка» в Балашихе стартовала благотворительная акция «Новогодний автопробег Дедов Морозов», которая охватит более 20 городов.