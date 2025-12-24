В МФЦ Подмосковья начали проводить детские новогодние мероприятия

24 декабря 2025, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Новогодние активности для детей организуют в офисах «Мои документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





В частности, для ребят проводят мастер-классы по созданию ёлочных игрушек, декора и праздничных открыток.





«Дети также могут проявить свою креативность, приняв участие в конкурсах рисунков», — отмечается в сообщении.