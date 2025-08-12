«Чеховская студия» выступит на международном театральном фестивале

14 августа театр «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» представит спектакль «Психопаты» на Чистопрудном бульваре в рамках международного фестиваля «Театральный бульвар», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Постановка основана на рассказах Чехова «Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и «Психопаты». Режиссёры – Артём Баскаков, Рустем Фесак и Кирилл Лоскутов. В спектакле заняты Виктор Рябов, Полина Елисеева, Иван Кожевников, Сергей Фатьянов и Евгений Пеккер.
Начало показа – в 19:00. Вход свободный, возрастное ограничение – 12+.
«Чеховская студия» была создана в 2006 году режиссёром Владимиром Байчером и генеральным директором музея Константином Бобковым. Труппа состоит из выпускников ведущих театральных вузов страны. В репертуаре — более 20 спектаклей, преимущественно по произведениям Чехова.