«Чеховская студия» выступит на международном театральном фестивале

12 августа 2025, 17:30

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

14 августа театр «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» представит спектакль «Психопаты» на Чистопрудном бульваре в рамках международного фестиваля «Театральный бульвар», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.