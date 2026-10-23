В Подольске задержали москвича с грузом марихуаны и мефедрона

23 октября 2026, 09:02

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

33-летнего жителя Москвы задержали в округе Подольск по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина оборудовал тайник-«закладку» с запрещёнными веществами в лесу у деревни Поливаново, после чего вернулся к машине, чтобы съездить в другое место и сделать ещё один тайник. В этот момент его остановили полицейские.





«При обыске в машине нашли свёртки с неизвестным веществом. Кроме того, удалось обнаружить две «закладки». Всего изъяли 212 свёртков общим весом три с половиной килограмма», — говорится в сообщении.