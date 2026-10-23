Пьяный водитель влетел в дерево на Пулковском шоссе в Петербурге
На Пулковском шоссе в Петербурге автомобиль Range Rover врезался в дерево. Очевидец сообщил, что ДТП случилось неподалёку от автобусной остановки сразу за пешеходным переходом.
Согласно данным источника 78.ru, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина ехала по крайней левой полосе: автомобилист зацепил колесом поребрик, после чего транспортное средство вылетело на зелёную разделительную полосу и врезалось в дерево.
Благодаря сработавшей подушке безопасности водитель избежал серьёзных травм. После аварии мужчина уснул прямо в полицейской машине.
Ранее в Ингушетии автомобиль сбил женщину с младенцем, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Ребёнок не выжил.
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