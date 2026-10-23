Оперативники накрыли плантацию с запрещёнными растениями в Амурской области

23 октября 2026, 05:38

В Амурской области задержали мужчину с 36 килограммами наркотиков

Фото: iStock/Ajax9

В Тамбовском округе Амурской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении и изготовлении наркотиков в крупном размере. Как сообщили в УМВД России по региону, у задержанного изъяли свыше 36 килограммов марихуаны (каннабиса) и примерно 400 г гашишного масла. По факту возбуждено уголовное дело.