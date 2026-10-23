Оперативники накрыли плантацию с запрещёнными растениями в Амурской области
В Тамбовском округе Амурской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении и изготовлении наркотиков в крупном размере. Как сообщили в УМВД России по региону, у задержанного изъяли свыше 36 килограммов марихуаны (каннабиса) и примерно 400 г гашишного масла. По факту возбуждено уголовное дело.
По данным ОМВД России «Тамбовский», причастность мужчины к незаконному обороту наркотиков установили в ходе оперативно‑разыскных мероприятий, проведённых в октябре 2026 года. Оперативники выяснили, что подозреваемый хранит и изготавливает запрещённые вещества в лесном массиве неподалёку от села Гильчин.
Мужчину задержали с поличным на месте. Им оказался 46‑летний житель села Константиновка (1978 года рождения), ранее имевший судимость. В момент задержания он занимался изготовлением гашишного масла и заявил, что собирался использовать наркотики для личного употребления. При осмотре места происшествия правоохранители нашли сухую растительную массу, тёмную жидкость, а также предметы, которые использовались для приготовления запрещённых веществ.
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