Столкновение двух фур унесло жизнь человека

23 октября 2026, 08:18

В Приангарье в ДТП с двумя фурами погиб водитель

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области

Один человек погиб в ДТП с двумя фурами на трассе в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.