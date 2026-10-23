Столкновение двух фур унесло жизнь человека
Один человек погиб в ДТП с двумя фурами на трассе в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
Авария произошла на 1386-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В результате столкновения кабину одного из грузовиков смяло, водитель скончался до приезда медиков.
После происшествия движение на этом участке дороги временно перекрыли. В настоящий момент на месте работают автоинспекторы, все причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что грузовик спровоцировал столкновение еще шести машин в Архангельской области. В результате ДТП пострадали два человека.
До этого младенец погиб под колесами автомобиля в Ингушетии.
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