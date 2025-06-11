В Подольске заменили около километра теплосетей

11 июня 2025, 17:02

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Почти тысячу метров тепловых сетей заменили в подольском микрорайоне Парковый по государственной программе. Участки, на которых сейчас ведутся работы по восстановлению благоустройства, осмотрел глава городского округа Григорий Артамонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Поручил усилить контроль, не затягивать сроки и соблюдать аккуратность. Наша задача состоит в том, чтобы после модернизации теплосетей территория снова стала комфортной: чистой, безопасной и приятной для прогулок», — сказал Григорий Артамонов.