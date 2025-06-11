В Подольске заменили около километра теплосетей
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Почти тысячу метров тепловых сетей заменили в подольском микрорайоне Парковый по государственной программе. Участки, на которых сейчас ведутся работы по восстановлению благоустройства, осмотрел глава городского округа Григорий Артамонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поручил усилить контроль, не затягивать сроки и соблюдать аккуратность. Наша задача состоит в том, чтобы после модернизации теплосетей территория снова стала комфортной: чистой, безопасной и приятной для прогулок», — сказал Григорий Артамонов.Он добавил, что благоустройство территорий, где была проведена замена теплосетей, должно быть завершено не позднее 1 июля.