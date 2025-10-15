В Серпухове снесли восемь нелегальных торговых палаток

15 октября 2025, 14:07

Алексей Шимко (фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов)

Восемь объектов нестационарной торговли, установленных и функционировавших с нарушением действующих норм, демонтировали на территории Серпухова. Об этом на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и муниципалитетов доложил глава округа Алексей Шимко.





Общий план по сносу нелегальных торговых палаток в Серпухове в настоящее время выполнен более чем на 85%.



