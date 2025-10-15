В Серпухове снесли восемь нелегальных торговых палаток
Восемь объектов нестационарной торговли, установленных и функционировавших с нарушением действующих норм, демонтировали на территории Серпухова. Об этом на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и муниципалитетов доложил глава округа Алексей Шимко.
Общий план по сносу нелегальных торговых палаток в Серпухове в настоящее время выполнен более чем на 85%.
Он также сообщил, что дорожные службы округа полностью укомплектованы, контракты на поставку противогололёдных материалов заключены. А ресурсники округа провели противоаварийные тренировки.«Оставшиеся два объекта собственники демонтируют до 20 ноября. На отдельном контроле — демонтаж рынка «Труба». В будущем на месте объекта планируем создать пешеходную зону для жителей», — сказал Алексей Шимко.