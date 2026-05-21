Воробьёв и Алиханов осмотрели роботизированный распределительный центр в Подольске

21 мая 2026, 19:15

оригинал А. Алиханов и А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым посетили новый логистический комплекс «Глория Джинс» в деревне Гривно городского округа Подольск. Комплекс был введён в эксплуатацию в 2022 году, а в марте 2025-го завершилась его полная автоматизация.





Сегодня это один из самых современных распределительных центров в российском fashion-ритейле. Инженеры внедрили там комплексную систему управления: трёхкилометровый конвейер, высокоскоростную сортировочную систему, спиральные лифты и высотное хранение, где задействовано более 100 скоростных мини-шаттлов.

«В Подмосковье сосредоточено около 50% всех складских мощностей страны. Это и распределительные центры, и логистические хабы, и склады для отправки на экспорт. В Подольске «Глория Джинс» создала автоматизированный склад. Надеемся, что и другие компании при региональной поддержке будут внедрять подобные решения. Мы делаем всё, чтобы привлекать новых производителей. Уверены, что они будут масштабировать производство», – отметил Воробьёв.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы сейчас обсуждаем с коллегами из ритейла необходимость их соинвестиций вместе с нами в разработку сложных антропоморфных решений, а также решений, сконцентрированных на искусственном машинном зрении и на человекоподобных манипуляторах, которые будут совершать более точные операции. Задачи заместить человека во всех сферах нет. Нужно освободить его от рутинных, сложных и опасных работ и переместить их в типы занятости, которые крайне важны для государства. Это обрабатывающие производства, промышленность, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность», – отметил Алиханов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы сотрудничаем с «Глория Джинс» по части автоматизации уже четыре года. В Подольске у нас полностью автоматизированный склад, который хранит и отгружает товары в магазины, а также обслуживает электронную коммерцию как для собственных магазинов, так и для маркетплейсов. Мы разработали технологию этого склада, сделав анализ грузопотока. В итоге успешно запустили объект, и на сегодняшний день «Глория Джинс» работает на полностью автоматизированном складе», – рассказал учредитель и управляющий директор ООО «Комитас» Давит Манукян.