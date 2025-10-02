На железнодорожной станции в Королёве установили камеру с распознаванием лиц
В Королёве на станции Фабрика 1 Мая установили камеру с функцией распознавания лиц. Она фиксирует нарушения правил перехода через железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С начала года в Подмосковье на опасных тропах, пешеходных переходах и станциях погибли 147 человек. Установка подобных камер позволяет снизить число нарушителей на железнодорожной инфраструктуре на 50%», – рассказали в ведомстве.Там попросили пешеходов и пассажиров быть внимательнее и соблюдать правила перехода через пути.