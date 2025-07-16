В селе под Воскресенском снесли выгоревший кирпичный дом на четыре квартиры

16 июля 2025, 16:19

оригинал Фото: istockphoto.com/bririemoments

Одноэтажный кирпичный дом с четырьмя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в селе Ашитково городского округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуры и градостроительству Московской области.





Дом, построенный в 1961 году, был расположен по адресу: улица Юбилейная, 3а. Общая площадь здания составляла около 95 квадратных метров.





«Постройка серьёзно пострадала от пожара. После этого жильцов оттуда расселили, дом пустовал и начал разрушаться. В связи с этим здание внесли в список на ликвидацию и в июне текущего года снесли», — говорится в сообщении.