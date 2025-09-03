В Подольске завершили первые этапы благоустройства сквера имени Папирова

03 сентября 2025, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Работы по благоустройству ведутся в сквере имени Бориса Папирова в Подольске. О том, как продвигается обновление общественного пространства, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В настоящее время в сквере завершены первые два этапа благоустройства — демонтажные и земляные работы.





«Сейчас подрядная организация активно занимается установкой системы наружного освещения и устройством пешеходных дорожек», — отмечается в сообщении.