В Подольске завершили первые этапы благоустройства сквера имени Папирова
Работы по благоустройству ведутся в сквере имени Бориса Папирова в Подольске. О том, как продвигается обновление общественного пространства, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В настоящее время в сквере завершены первые два этапа благоустройства — демонтажные и земляные работы.
«Сейчас подрядная организация активно занимается установкой системы наружного освещения и устройством пешеходных дорожек», — отмечается в сообщении.Проект благоустройства не предусматривает перестановку малых архитектурных форм, включая лавочки. Это решение было зафиксировано на этапе планирования.
Борис Папиров, чьё имя носит сквер, был с 1961 года директором профессионального училища №27. Он внедрил в учебный процесс новые методы и формы обучения.