Юным жителям Павловского Посада вручили паспорта в парке «Дубрава»
Церемония вручения паспортов состоялась в парке «Дубрава» в Павловском Посаде. Документы получили одиннадцать юных жителей городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С получением паспортов подростков поздравил глава Павлово-Посадского круга Денис Семёнов.
«Ребята, вы – будущее Павлово-Посадского округа, Московской области и всей России. Вместе с этим документом вы принимаете важную миссию: сделать мир лучше, добрее и честнее», — сказал Денис Семёнов.Молодым гражданам Российской Федерации пожелали успехов в учёбе, достижения поставленных целей и любви к родному краю.
В ходе мероприятия одному из участников предыдущей церемонии вручения паспортов передали фотографию с этого события.