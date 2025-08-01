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Юным жителям Павловского Посада вручили паспорта в парке «Дубрава»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Церемония вручения паспортов состоялась в парке «Дубрава» в Павловском Посаде. Документы получили одиннадцать юных жителей городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



С получением паспортов подростков поздравил глава Павлово-Посадского круга Денис Семёнов.

«Ребята, вы – будущее Павлово-Посадского округа, Московской области и всей России. Вместе с этим документом вы принимаете важную миссию: сделать мир лучше, добрее и честнее», — сказал Денис Семёнов.
Молодым гражданам Российской Федерации пожелали успехов в учёбе, достижения поставленных целей и любви к родному краю.

В ходе мероприятия одному из участников предыдущей церемонии вручения паспортов передали фотографию с этого события.
Лев Каштанов

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