Российский турист выжил после серьёзного ножевого ранения в сердце во Вьетнаме

05 июня 2026, 08:25

Российский турист выжил после ножевого ранения в сердце во Вьетнаме

Фото: Istock/Gumpanat

Гражданин России, который имеет очень редкую группу крови, выжил после тяжёлого ножевого ранения в сердце во Вьетнаме. Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи боролись за его жизнь несколько дней.