Российский турист выжил после серьёзного ножевого ранения в сердце во Вьетнаме
Гражданин России, который имеет очень редкую группу крови, выжил после тяжёлого ножевого ранения в сердце во Вьетнаме. Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи боролись за его жизнь несколько дней.
2 июня 32-летний турист из России получил множественные ножевые ранения по всему телу. Самое серьёзное повреждение — рваная рана в области сердца длиной более трёх сантиметров между рёбрами.
Медики доставили пострадавшего в больницу южно-центральной провинции Кханьхоа в критическом состоянии. Пульс у него почти не прощупывался, врачи зафиксировали геморрагический шок и дыхательную недостаточность.
Кроме того, у пациента оказалась группа крови 0 Rh- (первая отрицательная) — крайне редкая для Вьетнама: она встречается примерно у 0,01% населения. Специалисты два часа возвращали россиянина к жизни. Сейчас мужчина приходит в себя в местной больнице. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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