В Кузбассе врачи помогли восьмилетнему мальчику после укуса гадюки

05 июня 2026, 08:10

Фото: iStock/KristianBell

В пресс-службе минздрава Кузбасса сообщили, что врачи оказали помощь восьмилетнему мальчику после укуса гадюки в поселке Загадное. Об этом пишет РИА Новости.