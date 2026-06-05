В Кузбассе врачи помогли восьмилетнему мальчику после укуса гадюки
В пресс-службе минздрава Кузбасса сообщили, что врачи оказали помощь восьмилетнему мальчику после укуса гадюки в поселке Загадное. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ведомства, ребенок играл во дворе дома, когда на него напала змея. На место приехала новокузнецкая бригада скорой помощи. Медики оказали первую помощь и доставили мальчика в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю. Е. Малаховского. Сейчас он проходит лечение.
В минздраве напомнили, что змей нельзя трогать, ловить или дергать, даже если они кажутся безобидными или неподвижными. В таком случае нужно спокойно отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым. Если укус уже произошел, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
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