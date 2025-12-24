В Подольский суд поступило уголовное дело пяти полицейских-взяточников
Подольский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти полицейских, обвиняемых в получение взятки в особо крупном размере и посредничестве в этом преступлении.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
По версии обвинения, должностные лица Управления МВД России по городскому округу Подольск, действуя группой лиц по предварительному сговору получили взятку на 15 млн рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, а также за непривлечение к уголовной ответственности фигурантов находящегося в производстве уголовного дела. Посредником выступил начальник Дубровицкого пункта полиции.
Суд назначил предварительное слушание на 25 декабря 2025 года.
