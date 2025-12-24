«Угрожали детям и сожгли дом»: В Балашихе арестовали двух авторитетов

24 декабря 2025, 14:20

В Балашихе суд арестовал двух фигурантов дела о поджоге и вымогательстве

Фото: Istock/Michał Chodyra

Балашихинский городской суд арестовал двух местных жителей по делу о поджоге и вымогательстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».