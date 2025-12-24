«Угрожали детям и сожгли дом»: В Балашихе арестовали двух авторитетов
Балашихинский городской суд арестовал двух местных жителей по делу о поджоге и вымогательстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Алексея Емельянова и Рустама Мясоутова. Им вменяют умышленное повреждение чужого имущества путем поджога и вымогательство в особо крупном размере.
Как утверждает обвинение, 25 января 2025 года Емельянов и Мясоутов подожгли жилой дом в Балашихе, который принадлежит потерпевшей Д. Ущерб от пожара превысил 10 миллионов рублей.
Кроме того, 11 ноября того же года эти лица вместе с другими неустановленными соучастниками потребовали у жертвы 25 миллионов рублей. Они угрожали применить насилие к её детям и уничтожить имущество. В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия. Емельянов и Мясоутов останутся под стражей на 29 суток.
