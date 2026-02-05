Воробьёв посетил завод по производству оборудования для энергетики в Подольске
Завод «ЭнергоПром-Альянс» в Подольске является одним из крупнейших в стране производителей трансформаторов, подстанций и прочего электротехнического оборудования. Предприятие посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заводе реализуется полный цикл производства: от обработки металла до выпуска готовых изделий.
«Когда-то многие скептически относились к вашей продукции, потому что и Siemens, и ABB, и Schneider Electric — это серьезные конкуренты. Но продукт оказался очень надежный и конкурентоспособный по цене. (…) Я приехал сюда, чтобы поблагодарить за вашу работу. Хочется пожелать, чтобы предприятие росло», — сказал Андрей Воробьёв на встрече с сотрудниками завода.В настоящее время на предприятии работают 250 человек: операторы станков, специалисты конвейерной сборки, электромонтажники и инженеры.
В производстве используются отечественные комплектующие и материалы. Ежемесячно здесь могут выпускать до 200 сухих трансформаторов с воздушно-барьерной и литой изоляцией. При необходимости объём продукции можно увеличить более чем в два раза. Предприятию помогла развернуться господдержка.
«Три с половиной года назад мы воспользовались промышленной ипотекой. А в 2025 году получили от Фонда развития промышленности Московской области заём на развитие предприятия и направили его на производство сухих трансформаторов, а также КРУЭ — комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией», — сказал гендиректор ООО «ЭнергоПром-Альянс» Илья Савин.Он также добавил, что завод сотрудничает с Подольским колледжем имени А.В. Никулина и принимает на стажировку его студентов.