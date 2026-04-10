В подольской «Зарнице 2.0» приняли участие около 300 школьников
Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся в школе имени Д.И. Зернова в Подольске в четверг, 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участниками игры стали более 300 учеников из 20 школ муниципалитета. Ребята соревновались в трёх возрастных группах: младшей, средней и старшей.
Победители каждой из групп будут представлять Подольск на областном этапе соревнований.«Младшеклассники проходили испытания по оказанию первой медицинской помощи и строевой подготовке, а также ответили на вопросы по истории России и сыграли в игру «Снайпер». Для участников двух других возрастных категорий условия были сложнее и включали 14 различных конкурсов», — говорится в сообщении.