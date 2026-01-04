«Не хочу трагичной судьбы»: Киркоров объяснил, почему его дети не появляются на телеэкранах

04 января 2026, 06:36

Киркоров объяснил, почему его дети не появляются на телеэкранах

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров самостоятельно занимается воспитанием двоих детей — 13‑летнего Мартина и 14‑летней Аллы‑Виктории. В отличие от звёздного отца, ребята не стремятся появляться на светских мероприятиях и избегают излишней публичности, пишет «Стархит».





По словам артиста, его дочь активно ведёт собственный блог, который, как отмечает Киркоров, уже приносит определённые результаты. При этом Алла‑Виктория категорически не хочет показываться перед камерами. Девочка переживает, что появление в телесюжетах может спровоцировать травлю в школе.



Сын Киркорова, Мартин, всерьёз увлечён спортом. Мальчик с удовольствием играет в футбол и баскетбол, параллельно занимаясь лёгкой атлетикой. Иногда он демонстрирует отцу свои спортивные достижения — например, показывает развитые мышцы и почти «стальной» пресс.



Киркоров искренне рад, что интересы его наследников не связаны с шоу‑бизнесом. Артист откровенно высказался о сложностях жизни детей знаменитостей, назвав это наказанием для них.



«Вот даже если они будут очень талантливыми, гениальными актерами, то люди про них скажут: "Ну понятно, что с отец хлопочет, папа и помог". Вот моя известная фамилия бы на них сильно давила. И в конечном итоге они бы ее возненавидели. А я для своих детей не хочу трагичной судьбы» — констатировал Киркоров.