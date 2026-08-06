Ступинские спасатели освободила из радиатора отопления летучую мышь

06 августа 2026, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели достали из радиатора отопления в одной из квартир летучую мышь. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.





За помощью спасателей обратились жители городского округа Ступино. В их квартиру на шестом этаже проникла летучая мышь.

«Рукокрылая гостья выбрала для отдыха секцию батареи отопления – видимо, не знала, что отопительный сезон в Подмосковье давно закончился. Судя по всему, животное не собиралось покидать уютное место. Испуганные жильцы позвонили в службу 112. Прибывшие по вызову работники поисково-спасательного поста защитили руки прочными крагами и аккуратно извлекли нетопыря из батареи», – рассказали в ведомстве.