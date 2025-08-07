В подольском микрорайоне Межшоссейный открыли обновлённую детскую площадку
В Подольске торжественно открыли обновлённую детскую площадку в микрорайоне Межшоссейном. Для детей по этому случаю провели праздник, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«По традиции устроили для наших юных подольчан праздник в честь открытия пространства. Ребятам как главным виновникам торжества предложили перерезать красную ленточку. Оценить удобство площадки пришли депутаты городского округа. До конца года по муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды» обновим ещё семь игровых зон для подрастающего поколения», – сказал глава Подольска Григорий Артамонов.Во дворе домов на улице Литейной и 50 лет ВЛКСМ на площади 200 кв. м. установили новый игровой комплекс, гимнастические элементы и качели. Для безопасности детей сделали прорезиненное покрытие, а для удобства родителей установили лавочки.