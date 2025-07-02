В подольском парке Талалихина 5 июля состоится фестиваль домашних животных

02 июля 2025, 13:50

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Юна-Фест», посвящённый питомцам и их хозяевам, проведут в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в субботу, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы и лекции для взрослых и детей, анимационная программа, шоу мыльных пузырей, благотворительная ярмарка с товарами для животных и людей, а также различные творческие активности», — говорится в сообщении.