В подольском парке Талалихина 5 июля состоится фестиваль домашних животных
Фестиваль «Юна-Фест», посвящённый питомцам и их хозяевам, проведут в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в субботу, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы и лекции для взрослых и детей, анимационная программа, шоу мыльных пузырей, благотворительная ярмарка с товарами для животных и людей, а также различные творческие активности», — говорится в сообщении.Важной частью фестиваля станет выставка животных из зооприюта, которых гости праздника смогут забрать домой. Любящих хозяев будут ждать 70 кошек и 40 собак. Все животные привиты и чипированы. Кроме того, потенциальных хозяев бесплатно проконсультируют зоопсихологи и кинологи. Специалисты расскажут о каждом подопечном приюта и помогут выбрать подходящего питомца.
Кроме того, на фестивале будет организован пункт сбора помощи животным, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и пр.