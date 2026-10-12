Подросток чуть не лишился ноги во время сплава на Камчатке
На Камчатке спасатели помогли туристической группе, попавшей в сложную ситуацию во время сплава в районе озера Приливного. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, 11‑летнего мальчика, у которого появились признаки обморожения, эвакуировали и передали медикам.
Руководитель зарегистрированной туристической группы позвонил в службу спасения. В составе группы было 11 человек, в том числе девять детей в возрасте до 15 лет. Туристы сплавлялись на двух рафтах по реке Приливной в сторону Халактырского пляжа.
Вскоре после старта погода резко ухудшилась — из‑за усилившегося ветра управлять плавсредствами стало практически невозможно. Группа не смогла ни двигаться дальше, ни вернуться к месту старта. Туристы причалили к берегу, развели костёр и стали ждать помощи.
У одного из мальчиков из‑за промокшей обуви началось переохлаждение, появились признаки обморожения. На место оперативно прибыл поисково‑спасательный отряд МЧС. Ребёнку выдали тёплую одежду, а затем из‑за труднодоступности местности вывезли на квадроцикле к берегу и передали бригаде скорой помощи. Мальчика госпитализировали.
Остальные десять участников группы отказались от эвакуации. Они решили остаться в палаточном лагере и позже продолжить маршрут.
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