Подросток чуть не лишился ноги во время сплава на Камчатке

12 октября 2026, 03:01

Спасатели эвакуировали пострадавшего при сплаве подростка на Камчатке

Фото: iStock/Andrey Tishin

На Камчатке спасатели помогли туристической группе, попавшей в сложную ситуацию во время сплава в районе озера Приливного. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, 11‑летнего мальчика, у которого появились признаки обморожения, эвакуировали и передали медикам.