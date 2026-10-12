Достижения.рф

Два человека погибли при падении автомобиля в реку Мешу в Татарстане

Фото: iStock/Omnesolum

В деревне Макаровка (Татарстан) автомобиль съехал с обрыва и упал в реку Мешу, в результате чего погибли два человека. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Очевидцы рассказали, что машина рухнула в воду вблизи улицы Набережной. На место оперативно прибыли спасатели. В водоёме они обнаружили автомобиль марки Lada.

При осмотре салона специалисты нашли тела двух мужчин. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее пьяный водитель не справился с управлением и въехал в веранду ресторана в Греции, где в этот момент находились десятки посетителей. Один неочевидный фактор помог избежать жертв.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0