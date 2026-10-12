Два человека погибли при падении автомобиля в реку Мешу в Татарстане

12 октября 2026, 06:57

Фото: iStock/Omnesolum

В деревне Макаровка (Татарстан) автомобиль съехал с обрыва и упал в реку Мешу, в результате чего погибли два человека. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.