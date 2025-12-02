Жители Пушкинского округа положительно оценили работу врачей

02 декабря 2025, 09:10

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Жители городского округа Пушкинский в ноябре чаще оставляли положительные отзывы о работе Пушкинской клинической больницы. Итоги обсудили 1 декабря на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Главной темой стала сфера здравоохранения, сообщили в местной Администрации.





В округе по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» продолжают капремонт сразу в четырех подразделениях Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова. Работы идут в корпусе №5 — бывшем роддоме, в главном корпусе №2, во взрослой поликлинике в Пушкино и в поликлинике №9 в Ивантеевке. Параллельно в Пушкино на проезде Розанова строят новую детскую поликлинику.





«Ремонтные работы могут доставлять неудобства жителям, но в дальнейшем, когда мы откроем обновленные учреждения, жители смогут убедиться в повышении качества предоставляемых медицинских услуг», — подчеркнул глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.