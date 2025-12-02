Жители Пушкинского округа положительно оценили работу врачей
Жители городского округа Пушкинский в ноябре чаще оставляли положительные отзывы о работе Пушкинской клинической больницы. Итоги обсудили 1 декабря на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Главной темой стала сфера здравоохранения, сообщили в местной Администрации.
В округе по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» продолжают капремонт сразу в четырех подразделениях Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова. Работы идут в корпусе №5 — бывшем роддоме, в главном корпусе №2, во взрослой поликлинике в Пушкино и в поликлинике №9 в Ивантеевке. Параллельно в Пушкино на проезде Розанова строят новую детскую поликлинику.
«Ремонтные работы могут доставлять неудобства жителям, но в дальнейшем, когда мы откроем обновленные учреждения, жители смогут убедиться в повышении качества предоставляемых медицинских услуг», — подчеркнул глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.В округе каждую неделю проводят здравчасы. На них руководство больницы вместе с представителями Администрации подводит итоги работы и планирует дальнейшие шаги для развития здравоохранения в муниципалитете.
Для медиков действуют девять льготных программ. Эти меры помогают сохраненить уже действующих специалистов и привлечь новых врачей.
Анализ отзывов показал: за ноябрь жители оставили 110 положительных и 15 отрицательных оценок работы медучреждений округа.