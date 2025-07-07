В поликлинике Сергиева Посада открылся кабинет боли

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Кабинет для пациентов с хроническими болями открыли в районной поликлинике Сергиево-Посадской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«Кабинет возглавил специалист лечебной физкультуры Егор Сахаров. Попасть на приём в этот кабинет пациент сможет по направлению лечащего врача», — говорится в сообщении.
Работу с пациентов в кабинете боли проводят невролог и психолог. Они установят причину возникновения хронического болевого синдрома, дадут рекомендации по типам и интенсивности физической активности, а также, при необходимости, назначат медикаментозную терапию.

Специалисты отмечают, что именно комплексный подход в лечении хронических болей может принести пациенту максимальный эффект.
Лев Каштанов

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