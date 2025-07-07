Победившая наркозависимость и анорексию дочь футболиста Малафеева поступила в ГИТИС

07 июля 2025, 14:49

Дочь Вячеслава Малафеева поступила в ГИТИС

Вячеслав Малафеев с дочерью Ксенией (фото: Telegram @malafeev16)

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева исполнила свою мечту и поступила в ГИТИС. Теперь 21-летняя Ксения будет осваивать актёрскую профессию.