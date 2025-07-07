Победившая наркозависимость и анорексию дочь футболиста Малафеева поступила в ГИТИС
Дочь футболиста Вячеслава Малафеева исполнила свою мечту и поступила в ГИТИС. Теперь 21-летняя Ксения будет осваивать актёрскую профессию.
Для Ксении это не первый театральный вуз, в котором она учится. В прошлом году стало известно о желании девушки стать актрисой. Тогда она прошла 45 прослушиваний и поступила в филиал Ярославского государственного театрального института в Москве. Девушка усердно готовилась к поступлению: она сдала ЕГЭ по литературе и занималась с преподавателем по вокалу.
Однако этого Ксении показалось мало, поэтому она поступила в знаменитый ГИТИС. В своих соцсетях девушка опубликовала фотографию с табличкой, на которой написано название вуза.
Ранее в студии шоу «Звёзды сошлись» на НТВ Ксения Малафеева призналась, что окончила 10-11 классы дистанционно, поскольку в это время находилась в рехабе, куда её отправили родители. После её пришлось пройти длительный период социальной адаптации. В связи с этим, о поступлении в вуз дочь футболиста задумалась только в прошлом году.
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