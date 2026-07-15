В ступинских СНТ провели рейд по пожарной безопасности
Рейд по пожарной безопасности провели в садоводческих товариществах округа Ступино сотрудники муниципального отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Участники рейда предупредили садоводов о недопустимости пала сухой травы и захламления участков.
«Людям объяснили, что такие нарушения грозят масштабными пожарами со значительным материальным ущербом и угрозой для здоровья и жизни жителей», — говорится в сообщении.Всем желающим раздали информационные памятки с правилами пожарной безопасности, рекомендациями по действиям в случае возгорания и телефонами экстренных служб.
Ранее сообщалось, что удобным способом взаимодействия с экстренными службами Московской области является приложение «112 МО». Через него можно сообщить о происшествии, проследить путь скорой, сообщить о замеченном дроне и получать предупреждения о беспилотной атаке в регионе.