В Волоколамске отметили 60-летие школы №1
Школу №1 открыли в Волоколамске в 1965 году. В честь 60-летия учебного заведения, впоследствии ставшего гимназией, там устроили праздничный вечер. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Заслуги учебного заведения отметила глава Волоколамска Наталья Козлова.
«Гимназия давно стала настоящим флагманом образования нашего округа. Здесь дети не просто учатся, а раскрывают свои таланты, участвуют в научных инициативах, проектах и конкурсах», — сказала Наталья Козлова.На празднике звучали песни, воспоминания и тёплые слова в адрес педагогов. За 60 лет школу №1 окончили более четырёх тысяч жителей Волоколамска. 252 выпускника получили золотые медали, 43 — серебряные.
Сейчас волоколамская гимназия №1 является одним из ведущих подмосковных учебных заведений среднего звена. Её ученики становятся призёрами и победителями конкурсов и олимпиад разных уровней.