В Волоколамске отметили 60-летие школы №1

10 ноября 2025, 16:30

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Школу №1 открыли в Волоколамске в 1965 году. В честь 60-летия учебного заведения, впоследствии ставшего гимназией, там устроили праздничный вечер. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Заслуги учебного заведения отметила глава Волоколамска Наталья Козлова.





«Гимназия давно стала настоящим флагманом образования нашего округа. Здесь дети не просто учатся, а раскрывают свои таланты, участвуют в научных инициативах, проектах и конкурсах», — сказала Наталья Козлова.