Житель Подмосковья попался на выращивании конопли в теплицах

03 сентября 2025, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 37-летнего жителя Павлово-Посадского городского округа по подозрению в культивации наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Следствие установило, что мужчина выращивал коноплю в трёх теплицах на придомовом участке в деревне Евсеево. Собранный «урожай» он сушил, измельчал и хранил в квартире.





«В теплицах полицейские изъяли 50 кустов конопли, а в жилище — ёмкости с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество является марихуаной», — говорится в сообщении.