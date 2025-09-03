Житель Подмосковья попался на выращивании конопли в теплицах
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 37-летнего жителя Павлово-Посадского городского округа по подозрению в культивации наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Следствие установило, что мужчина выращивал коноплю в трёх теплицах на придомовом участке в деревне Евсеево. Собранный «урожай» он сушил, измельчал и хранил в квартире.
«В теплицах полицейские изъяли 50 кустов конопли, а в жилище — ёмкости с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество является марихуаной», — говорится в сообщении.Мужчина рассказал, что купил семена конопли в интернете в прошлом году и производил марихуану для собственного потребления.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и отпустили до суда под подписку о невыезде.