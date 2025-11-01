В здании Алферьевского клуба в Зарайске решат проблему с санузлом

01 ноября 2025, 11:05

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Выездную администрацию провели власти Зарайска во главе с руководителем круга Виктором Петрущенко в деревне Алферьево. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Одной из тем, поднятых местными жителями в ходе встречи, стало состояние здания деревенского клуба. Особенно людей беспокоило отсутствие санузла.





«Виктор Петрущенко заверил жителей, что эту проблему решат: сметную документацию уже подготовили. Санузел установят до конца текущего года», — говорится в сообщении.