В здании Алферьевского клуба в Зарайске решат проблему с санузлом
Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск
Выездную администрацию провели власти Зарайска во главе с руководителем круга Виктором Петрущенко в деревне Алферьево. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из тем, поднятых местными жителями в ходе встречи, стало состояние здания деревенского клуба. Особенно людей беспокоило отсутствие санузла.
«Виктор Петрущенко заверил жителей, что эту проблему решат: сметную документацию уже подготовили. Санузел установят до конца текущего года», — говорится в сообщении.Глава округа сообщил также, что в планы на будущий год могут включить ремонт крыши клуба. Это позволит улучшить условия проведения культурных мероприятий.
Подводя итоги встречи, Виктор Петрущенко подчеркнул, что рассматриваются все обращения граждан.