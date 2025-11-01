Достижения.рф

В здании Алферьевского клуба в Зарайске решат проблему с санузлом

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Выездную администрацию провели власти Зарайска во главе с руководителем круга Виктором Петрущенко в деревне Алферьево. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Одной из тем, поднятых местными жителями в ходе встречи, стало состояние здания деревенского клуба. Особенно людей беспокоило отсутствие санузла.

«Виктор Петрущенко заверил жителей, что эту проблему решат: сметную документацию уже подготовили. Санузел установят до конца текущего года», — говорится в сообщении.
Глава округа сообщил также, что в планы на будущий год могут включить ремонт крыши клуба. Это позволит улучшить условия проведения культурных мероприятий.

Подводя итоги встречи, Виктор Петрущенко подчеркнул, что рассматриваются все обращения граждан.
Лев Каштанов

