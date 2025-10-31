В щёлковском микрорайоне Богородский появится новое пожарное депо
В микрорайоне Богородский завершают строительство нового пожарного депо, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково. Сотрудники муниципального водоканала подключил объект к централизованной системе водоснабжения.
«Бригада временно перекрыла магистральный водовод, чтобы интегрировать его с трубопроводом депо. Теперь у пожарных не будет проблем с быстрым заполнением автоцистерн, что критически важно при возникновении пожара. Вода также необходима для хозяйственно-бытовых нужд персонала депо», – рассказали в администрации.В новом комплексе предусмотрены бокс на четыре пожарные машины, диспетчерская, кухня, комната отдыха, кабинеты, зал совещаний и санитарные комнаты. На территории ведут работы по благоустройству.
Ещё в начале 2000-х годов ближайшее к микрорайону Богородский пожарное депо расформировали. Ввод в эксплуатацию нового депо позволит существенно сократить время реагирования и повысить эффективность работы пожарных. Под защитой окажутся не только этот микрорайон, но и прилегающие территории – ИЖС Потапово, микрорайоны Финский, Заречный, Щёлково-7 и Солнечный.