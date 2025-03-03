В посёлке Большие Вязёмы реконструируют участок сетей водоотведения

«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать участки сетей водоотведения общей протяжённостью 5,3 тыс. метров на улице Городок-17 в Больших Вязёмах. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.

