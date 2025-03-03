В посёлке Большие Вязёмы реконструируют участок сетей водоотведения

Участок сетей водоотведения протяжённостью более 5 километров планируется реконструировать в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещения опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Начальная цена лота составляет 469 миллионов 967 тысяч 466 рублей 52 копейки. Заявки принимаются до 11 марта.«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать участки сетей водоотведения общей протяжённостью 5,3 тыс. метров на улице Городок-17 в Больших Вязёмах. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
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