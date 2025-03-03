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В посёлке Большие Вязёмы реконструируют участок сетей водоотведения

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Участок сетей водоотведения протяжённостью более 5 километров планируется реконструировать в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещения опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать участки сетей водоотведения общей протяжённостью 5,3 тыс. метров на улице Городок-17 в Больших Вязёмах. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 469 миллионов 967 тысяч 466 рублей 52 копейки. Заявки принимаются до 11 марта.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#водоснабжение
#вода
#большие вязёмы
#одинцовский городской округ
В турнире по волейболу в Егорьевске приняли участие более 60 спортсменов
03 марта 2025, 13:53

Фото: пресс-служба м.о. Егорьевск

Межрегиональный турнир по классическому волейболу среди юношеских команд состоялся в подмосковном Егорьевске, его участниками стали свыше 60 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Турнир проводился во дворце спорта «Егорьевск», в матчах встретились спортсмены из Щёлкова, Химок, Егорьевска, а также Рязани, Тулы и Санкт-Петербурга. Егорьевск представляла команда «Факел», — говорится в сообщении.
Первое место соревнований заняла тульская команда. На вторую ступень пьедестала поднялась команда из Щёлкова. А хозяева турнира завоевали бронзовую медаль.

Лучшими игроками признаны Ярослав Козлов из Егорьевска, Матвей Ковальчук из Щёлкова, Дмитрий Мешалкин из Химок, Максим Сибирь из Санкт-Петербурга, Артемий Куликов из Тулы и Артём Рябошапка из Рязани.

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#егорьевск
#волейбол
#турнир
#спорт
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В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
03 марта 2025, 13:38

Фото: пресс-служба м.о. Егорьевск

Повреждённые перильные, тросовые и барьерные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения починили на Парковой улице в Лыткарине, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Ховрино, на Центральной улице в селе Верхнее Мяково округа Люберцы, а также на дорогах в серпуховской деревне Васильевское, в посёлке Инженерный-1 округа Красногорск и в деревне Апаринки Ленинского округа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ограждения устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП.

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#дороги
#мосавтодор
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года выявили 330 нарушений лесного законодательства
03 марта 2025, 13:22

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

330 нарушений лесного законодательства выявили в Московской области за первые два месяца 2025 года сотрудники лесной охраны, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Топ-3 нарушений составило самовольное занятие лесных участков — 63 случая, нарушение правил санитарной безопасности в лесах — 77 случаев и нарушение правил пожарной безопасности в лесах — 37 случаев», — отмечается в сообщении.
Рейды лесной охраны проводятся регулярно по заранее утверждённым маршрутам. Эти маршруты проложены по местам, где чаще нарушают нормы закона: рядом с населёнными пунктами, дачными посёлками, а также с местами, где проводятся работы по охране и воспроизводству леса. Нарушители несут административную и уголовную ответственность — в соответствии с российским законодательством.

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#московская область
#подмосковье
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На сайте телеканала «360» запустили необычный «подарочный» сервис к 8 Марта
03 марта 2025, 12:57

Фото: istockphoto.com/Evheniia Vasylenko

Сервис «Прямой намёк», позволяющий в необычной форме донести до мужчины, что именно хочет получить в подарок на 8 Марта его женщина, запустили на сайте 360.ru, сообщает пресс-служба телеканала.
«Сервис «Прямой намёк» — это возможность оригинально объяснить мужчине, что именно вы хотите получить от него на 8 Марта: новый фен, смарт-часы или, например, косметику любимых брендов», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Прямой намёк», достаточно зайти на страницу сервиса на сайте 360.ru, выбрать имена получательницы и дарителя, а также желанный подарок. Сервис сгенерирует видеоролик, в котором ведущая новостей напрямую обратится к мужчине и скажет, какой подарок хочет его женщина.

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#8 марта
#подарок
#искусственный интеллект
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Подмосковные синхронистки завоевали бронзу первенства России
03 марта 2025, 12:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области поднялась на третью ступень пьедестала почёта на первенстве России по синхронному плаванию в дисциплине «комби», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«За команду Московской области выступали: Софья Бабиченко, Анна Люосева, Кристина Бохонко, Виктория Комур, Мария Боярская, Вероника Ткаченко, Анастасия Скрипник, Диана Воробьева, Юлия Попова, Елизавета Игнатенко, София Любимова и Дарья Кожевникова», — отмечается в сообщении.
Первенство России по синхронному плаванию проходило с 24 февраля по 2 марта в подмосковном Чехове — на площадке Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. Медали разыгрывались в дисциплинах «комби», «группа», «дуэт-смешанный», «дуэт». «соло» и «фигуры».

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