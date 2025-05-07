В посёлке Часцы капитально отремонтируют школу

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Капитальный ремонт школы планируют провести в посёлке Часцы Одинцовского городского округа, подряд на работы выставили на открытые электронные торги, соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание Часцовской общеобразовательной школы общей площадью более 2,3 тыс. квадратных метров. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 297 миллионов 188 тысяч 239 рублей 68 копеек. Заявки принимаются до 22 мая.
Работы запланированы в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и будут финансироваться и федерального бюджета и бюджета Подмосковья.
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