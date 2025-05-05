В Старой Купавне отремонтируют детский сад на улице Чапаева

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Здание дошкольного отделения Центра образования №25 планируют капитально отремонтировать в городе Старая Купавна Богородского городского округа, подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Начальная цена лота составляет 254 миллиона 476 тысяч 742 рубля 36 копеек. Заявки принимаются до 16 мая.«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание детского сада общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: Старая Купавна, улица Чапаева, дом №14. Ремонт должен быть завершён в 2026 году», — говорится в сообщении.
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