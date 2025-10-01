В посёлке Дубовая Роща к началу ноября построят современную хоккейную площадку
В посёлке Дубовая Роща приступили к строительству хоккейной площадки. Об этом рассказали в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«Перед началом возведения спортивного объекта демонтировали старую контейнерную площадку и расчистили территорию. Проект предусматривает создание универсальной спортивной зоны. Основу составит хоккейная площадка размером 40 на 20 метров, которую летом будут использовать для игры в футбол и баскетбол. Территория получит современное освещение, её благоустроят с озеленят», – поделились планами в администрации
На объекте также разместят новую контейнерную площадку на восемь баков и установят контейнер для габаритных отходов. Для удобства посетителей обустроят подъездные пути, организуют парковочную зону. Инфраструктуру дополнят отапливаемой раздевалкой и трибуной для зрителей.
Площадка будет находиться рядом со школой, учреждением культуры и жилыми домами.
Завершить все работы планируется к 5 ноября.