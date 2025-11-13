Участники СВО поблагодарили врачей Раменской больницы за лекарства для военных

13 ноября 2025, 20:28

Фото: Раменский медиацентр

Сотрудники Раменской больницы получили благодарность от бойцов отряда имени святого благоверного князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооружённых сил России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Руководитель Раменского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Алексей Колмогоров вручил благодарственное письмо главврачу Сергею Маркитану. Такие же письма получили председатель Совета ветеранов Раменской больницы Марина Трифонова и глава Раменской районной организации профсоюза работников здравоохранения Ирина Потапова.

«Огромное спасибо всем медработникам за готовность помогать бойцам. Ваше внимание к российским военнослужащим, находящимся на передовой, вызывает уважение и признательность», – отметил Колмогоров.

Фото: Раменский медиацентр



«Мы продолжим поддерживать наших военных. У нас дружный коллектив, и всех наших коллег объединяет одно профессиональное желание – помочь. Если наш скромный вклад спасёт чью-то жизнь, мы будем рады», – подчеркнул Маркитан.