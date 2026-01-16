В посёлке Горбово под Рузой снесли три аварийных дома

16 января 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Три одноэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на Зелёной улице в посёлке Горбово Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дома №5, №6 и №7 построили в середине прошлого века. Их общая площадь составляла около 665 квадратных метра.





«Со временем дома обветшали. Их признали аварийными и непригодными для проживания. Жильцов из 12 расположенных там квартир переселили в новое жильё, а постройки внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.