В деревне Марусино выгорел частный дом
Пожар произошёл в частном доме №57, расположенном на 3-й линии в деревне Марусино округа Люберцы, в среду, 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Возгорание началось в подвальном помещении.
«В результате строение выгорело по всей площади. Огонь перекинулся на соседний дом, площадь возгорания там составила восемь квадратных метров. В 20:28 специалистам удалось ликвидировать открытое горение, а в 01:48 — полностью ликвидировать пожар», — говорится в сообщении.В ходе происшествия никто не пострадал. Сейчас проводится работа по установлению причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленинградской области произошёл пожар, в результате которого пострадала женщина.