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В деревне Марусино выгорел частный дом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Пожар произошёл в частном доме №57, расположенном на 3-й линии в деревне Марусино округа Люберцы, в среду, 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Возгорание началось в подвальном помещении.

«В результате строение выгорело по всей площади. Огонь перекинулся на соседний дом, площадь возгорания там составила восемь квадратных метров. В 20:28 специалистам удалось ликвидировать открытое горение, а в 01:48 — полностью ликвидировать пожар», — говорится в сообщении.
В ходе происшествия никто не пострадал. Сейчас проводится работа по установлению причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленинградской области произошёл пожар, в результате которого пострадала женщина.
Лев Каштанов

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