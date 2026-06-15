Более 70 мер соцподдержки предлагает Подмосковье контрактникам и членам их семей
В Московской области реализуется комплексная система социальной поддержки военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах России, а также членов их семей. Всего в регионе предусмотрено 75 мер поддержки, из которых 32 действуют исключительно на областном уровне.
Помимо федеральных выплат и единовременных пособий, контрактники могут воспользоваться дополнительными социальными гарантиями. Для иностранных граждан, заключивших контракт на военную службу, предусмотрен упрощённый порядок получения российского гражданства.
Особое внимание в Подмосковье уделяется ветеранам боевых действий. Им доступны бесплатные социальные услуги, а также лечение и реабилитация в трёх специализированных центрах региона. Полный перечень льгот размещён на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области и в специальном навигаторе на региональном портале государственных услуг.
Меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих. Для них предусмотрено содействие в трудоустройстве, бесплатное питание детей в образовательных учреждениях и внеочередное зачисление в детские сады. Кроме того, члены семей контрактников могут воспользоваться льготными условиями поступления в высшие учебные заведения.
Размер денежного довольствия военнослужащих зависит от занимаемой должности. По данным региональных властей, рядовые получают от 204 тысяч рублей в месяц, сержанты — от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты и премии за выполнение боевых задач.
Получить подробную информацию о поступлении на контрактную службу и действующих мерах поддержки можно на специализированном портале «контракт.мо» и по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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