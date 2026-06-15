Более 70 мер соцподдержки предлагает Подмосковье контрактникам и членам их семей

15 июня 2026, 09:17

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области реализуется комплексная система социальной поддержки военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах России, а также членов их семей. Всего в регионе предусмотрено 75 мер поддержки, из которых 32 действуют исключительно на областном уровне.