Заболеваемость туберкулёзом в Подмосковье снизалась более чем на 14%
На 14,1% снизилась заболеваемость туберкулёзом в Московской области в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Помощь пациентам с этой болезнью оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.
В состав Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера входит 12 филиалов и 24 туберкулёзных кабинета и диспансерных отделения в составе подмосковных больниц. Для людей с туберкулёзом работают шесть стационаров в общей сложности на 900 коек.«Добиться значительного снижения заболеваемости нам удалось благодаря комплексной работе, которая проводится в регионе», — отметил главврач областного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин.