Заболеваемость туберкулёзом в Подмосковье снизалась более чем на 14%

30 декабря 2025, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

На 14,1% снизилась заболеваемость туберкулёзом в Московской области в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Помощь пациентам с этой болезнью оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.



