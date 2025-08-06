Воробьёв поздравил со 102-летием ветерана Великой Отечественной Марию Остапенко
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с днём рождения ветерана Марию Остапенко.
«Сегодня 102 года исполнилось Марии Фёдоровне Остапенко – ветерану Великой Отечественной войны из Реутова. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», – написал глава региона в своём ТГ-канале.Как рассказал губернатор, на фронт Мария Остапенко попала 19-летней девушкой, когда гостила у родственников в Москве. С 1942 года служила под Тулой прожектористкой, связисткой и телефонисткой в составе отдельного прожекторного батальона ПВО.
Бесстрашно дежурила на вышке. Обнаруживала вражеские самолеты по звуку, держала связь и вела воздушное наблюдение. Победу встретила в Минске. За свои подвиги Мария Фёдоровна награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией».