В Индийском океане перехватили судно с партией наркотиков на $63 млн
Военно-морские силы Кении провели успешную операцию по задержанию контрабандного груза наркотиков стоимостью 63 миллиона долларов. Об этом проинформировала государственная телекомпания KBC.
Судно с запрещенным грузом обнаружили во время планового патрулирования в 630 километрах от порта Момбаса. При досмотре корабля сотрудники правоохранительных органов нашли 769 тщательно спрятанных пакетов.
Проведенная экспертиза подтвердила, что в изъятых упаковках находился метамфетамин общим весом 1024 килограмма. В настоящее время шесть граждан Ирана, которые находились на судне, задержаны и ожидают судебного разбирательства.
Операция стала одним из крупнейших успехов кенийских правоохранительных органов в борьбе с наркотрафиком в регионе.
Читайте также: