В Индийском океане перехватили судно с партией наркотиков на $63 млн

27 октября 2025, 04:52

ВМС Кении перехватили судно с партией наркотиков на $63 млн

Военно-морские силы Кении провели успешную операцию по задержанию контрабандного груза наркотиков стоимостью 63 миллиона долларов. Об этом проинформировала государственная телекомпания KBC.