В Индийском океане перехватили судно с партией наркотиков на $63 млн

ВМС Кении перехватили судно с партией наркотиков на $63 млн

Военно-морские силы Кении провели успешную операцию по задержанию контрабандного груза наркотиков стоимостью 63 миллиона долларов. Об этом проинформировала государственная телекомпания KBC.



Судно с запрещенным грузом обнаружили во время планового патрулирования в 630 километрах от порта Момбаса. При досмотре корабля сотрудники правоохранительных органов нашли 769 тщательно спрятанных пакетов.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в изъятых упаковках находился метамфетамин общим весом 1024 килограмма. В настоящее время шесть граждан Ирана, которые находились на судне, задержаны и ожидают судебного разбирательства.

Операция стала одним из крупнейших успехов кенийских правоохранительных органов в борьбе с наркотрафиком в регионе.

