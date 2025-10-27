На Камчатке двое сотрудников детской поликлиники не выжили в ДТП с автокраном
В Петропавловске-Камчатском произошла трагедия. Автокран врезался в автомобиль, в котором находились сотрудники детской поликлиники. В результате ДТП погибли врач-педиатр и водитель учреждения.
Министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников сообщил о происшествии в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким жертв. Также один человек получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации. Врачи делают все возможное для его спасения.
По информации краевого Минздрава, стрела автокрана находилась в поднятом положении, когда он выехал на дорогу. При столкновении с внедорожником у машины срезало крышу и заднюю дверь, часть которой осталась на конструкции крана.
