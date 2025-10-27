На Камчатке двое сотрудников детской поликлиники не выжили в ДТП с автокраном

27 октября 2025, 08:30

Фото: Медиасток.рф

В Петропавловске-Камчатском произошла трагедия. Автокран врезался в автомобиль, в котором находились сотрудники детской поликлиники. В результате ДТП погибли врач-педиатр и водитель учреждения.