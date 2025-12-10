В посёлке Правдинский устраняют последствия коммунальной аварии
В посёлке Правдинский представители администрации городского округа Пушкинский встретились с местными жителями. По поручению главы округа Максима Красноцветова на вопросы граждан ответили его заместитель Людмила Конопатченкова и двое уполномоченных. К обсуждению присоединился депутат Мособлдумы Михаил Ждан.
Встреча прошла в районе Степаньковского шоссе, где недавно произошла авария на канализационной сети. Из-за обрушения колодца получила повреждения труба, и сточные воды вышли на рельеф.
Сейчас идёт устранение последствий аварии. Специалисты работают круглосуточно, чтобы минимизировать экологический ущерб и обезопасить жителей.
К повреждённой сети подключены сотни частных и многоквартирных домов, а также несколько предприятий, в том числе крупный «РостАгроКомплекс».
Ушакова поблагодарила жителей за понимание и спокойствие в сложившейся ситуации. Она сообщила, что администрация округа продолжает поддерживать связь с населением.
10 декабря запланированы выезды по адресам частного сектора, где жители просили уделить особое внимание участкам. После откачки стоков будет проведена дезинфекция.
