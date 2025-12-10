Достижения.рф

В посёлке Правдинский устраняют последствия коммунальной аварии

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В посёлке Правдинский представители администрации городского округа Пушкинский встретились с местными жителями. По поручению главы округа Максима Красноцветова на вопросы граждан ответили его заместитель Людмила Конопатченкова и двое уполномоченных. К обсуждению присоединился депутат Мособлдумы Михаил Ждан.



Встреча прошла в районе Степаньковского шоссе, где недавно произошла авария на канализационной сети. Из-за обрушения колодца получила повреждения труба, и сточные воды вышли на рельеф.

Сейчас идёт устранение последствий аварии. Специалисты работают круглосуточно, чтобы минимизировать экологический ущерб и обезопасить жителей.

К повреждённой сети подключены сотни частных и многоквартирных домов, а также несколько предприятий, в том числе крупный «РостАгроКомплекс».

Ушакова поблагодарила жителей за понимание и спокойствие в сложившейся ситуации. Она сообщила, что администрация округа продолжает поддерживать связь с населением.

10 декабря запланированы выезды по адресам частного сектора, где жители просили уделить особое внимание участкам. После откачки стоков будет проведена дезинфекция.
