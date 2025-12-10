Жителей Пушкинского округа пригласили на новогодний кулинарный конкурс

10 декабря 2025, 10:18

Видео: пресс-служба Мособлгаза

Принять участие в конкурсе «Готовим с Мособлгазом» пригласили жителей Пушкинского городского округа. Объявление об этом разместила в своём Telegram-канале администрация муниципалитета.





Людям предлагается сфотографировать поэтапное приготовление блюда на газовой плите и опубликовать созданный из этих фотографий коллаж в комментариях к объявлению о конкурсе. К работе нужно будет приложить небольшую личную историю, связанную с рецептом.





«Придумайте для вашего блюда оригинальное название, связанное с Новым годом и газовой тематикой, и кратко расскажите, почему именно это блюдо стало символом вашего домашнего очага», — говорится в сообщении.