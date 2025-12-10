Достижения.рф

Жителей Пушкинского округа пригласили на новогодний кулинарный конкурс

Видео: пресс-служба Мособлгаза

Принять участие в конкурсе «Готовим с Мособлгазом» пригласили жителей Пушкинского городского округа. Объявление об этом разместила в своём Telegram-канале администрация муниципалитета.



Людям предлагается сфотографировать поэтапное приготовление блюда на газовой плите и опубликовать созданный из этих фотографий коллаж в комментариях к объявлению о конкурсе. К работе нужно будет приложить небольшую личную историю, связанную с рецептом.

«Придумайте для вашего блюда оригинальное название, связанное с Новым годом и газовой тематикой, и кратко расскажите, почему именно это блюдо стало символом вашего домашнего очага», — говорится в сообщении.
Победителей объявят в полдень 25 декабря. Авторы лучших работ получат подарки от Мособлгаза: набор кухонных аксессуаров и чугунную сковородку.
Лев Каштанов

