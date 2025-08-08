Порядка пяти кубов дров доставили семье участника СВО в Солнечногорске

08 августа 2025, 11:05

Фото: администрация Солнечногорск г.о.

В Центр Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске обратилась Алёна, супруга мобилизованного бойца специальной военной операции 2022 года. В их деревне используется только печное отопление, и она попросила помочь с доставкой дров. Благодаря быстрому реагированию Центра, поддержке неравнодушных граждан, а также участию представителей местной администрации и Фонда «Защитники Отечества», семье в течение нескольких дней было доставлено около пяти кубометров дров.







«Этот случай – яркий пример успешного взаимодействия между различными структурами и жителями. В Центр чаще всего обращаются по юридическим вопросам и за помощью в доставке гуманитарных грузов к бойцам. Однако мы также не оставляем без внимания просьбы, касающиеся бытовых нужд», – отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.