Порядка пяти кубов дров доставили семье участника СВО в Солнечногорске
В Центр Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске обратилась Алёна, супруга мобилизованного бойца специальной военной операции 2022 года. В их деревне используется только печное отопление, и она попросила помочь с доставкой дров. Благодаря быстрому реагированию Центра, поддержке неравнодушных граждан, а также участию представителей местной администрации и Фонда «Защитники Отечества», семье в течение нескольких дней было доставлено около пяти кубометров дров.
«Этот случай – яркий пример успешного взаимодействия между различными структурами и жителями. В Центр чаще всего обращаются по юридическим вопросам и за помощью в доставке гуманитарных грузов к бойцам. Однако мы также не оставляем без внимания просьбы, касающиеся бытовых нужд», – отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.Центр Ассоциации ветеранов СВО находится по адресу: ТЦ «Солнечный», ул. Красная, 22А. Здесь ветераны, участники СВО и их семьи могут получить квалифицированную юридическую помощь, консультации по вопросам выплат и других льгот. Центр работает с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00 до 16:45.
В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.