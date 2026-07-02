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В посёлке Томилино приступили к благоустройству дворов на улице Гоголя

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В посёлке Томилино стартовало комплексное благоустройство дворов у домов № 19, 20 и 25 по улице Гоголя. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.



Специалисты заменят асфальтовое покрытие проезжей части, установят новые бордюрные камни, обустроят тротуары и пешеходные дорожки для комфортного передвижения жителей. По завершении основных строительных работ проведут озеленение и посеют газон, чтобы дворы радовали жителей не только удобством, но и эстетичным видом.

«На время проведения работ просим автомобилистов быть внимательнее, не парковать машины в зоне строительства и следовать указаниям временных дорожных знаков», – сказал начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Полностью завершить работы планируют осенью.

Всего в городском округе благоустроят 30 дворовых территорий. Это затронет 89 многоквартирных домов. Изменения заметят более 37 000 местных жителей.

Полный перечень адресов, где запланированы работы, доступен на сайте.
Лора Луганская

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